李承翰強調顏姓女分隊長勤務正常、平日也都有慢跑健身習慣，並無慢性疾病或重大疾病病史。（謝瓊雲攝）

保四總隊一名38歲未婚女警，7月底參加上半年常訓術科補測驗時，中途突感身體不適暈眩後昏倒，在加護病房昏迷2個月，今晨離世。（謝瓊雲攝）

保安警察第四總隊38歲顏姓女分隊長，7月31日參加上半年常訓術科補測驗時，中途突然身體不適暈眩後昏倒，經緊急送醫後一度休克、昏迷，經兩個月住院搶救，仍在30日凌晨病逝台中榮總加護病房，保四總隊強調，會朝因公死亡全力協助爭取撫卹。

38歲顏姓女警為102年三等警察特考班畢業後分發，年資6年多，擔任代訓特考班區隊長一職，未婚，家境普通，學員實習期間還擔任警佐警察人員晉升警正官等訓練助理輔導員一職。

大隊長李承翰表示，顏分隊長平日工作認真負責，勤餘時間都有跑步健身習慣，平日並無特殊、重大疾病或慢性病史，代訓時勤務單純且未服深夜勤；突然在常訓補測中倒下，醫院醫療團隊初判應是突發性的心律不整。

李承翰說，意外發生當天，顏分隊長被緊急送往彰化秀傳醫院急救，8月5日轉院至中榮心臟內科加護病房、8月14日轉至神經外科加護病房，27日再轉至中等亞急性呼吸照護病房，並於9月16日拔管，經醫療團隊與家屬努力照護，仍在今天凌晨4時53分因心律不整合併呼吸衰竭離世。

李承翰強調，顏分隊長住院期間，保四總隊長、副總隊長、主秘和各科室主管，每天都輪流前往醫院探視，希望能提供家屬最周全的相關協助和照護；今晨顏分隊長往生，總隊也以朝因公死亡方向爭取撫恤，並全力協助辦理後續喪葬事宜。

(中時 )