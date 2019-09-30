食物外送為新興經濟型態產業，食物外送員於交通期間，易發生被撞、碰撞等事故災害，引起社會關注，職安署上月邀集foodpanda、ubereats等食物外送業者開會，並研擬食物外送作業安全指引，而在如因颱風天停班停課時，安全指引將要求外送業者先填寫評估表，意謂如果風雨不大時外送員仍可外送。

目前foodpanda、UberEATS、Lalamove啦啦快送等三家業者採承攬契約，而台灣麥當勞、必勝客Pizza Hut、肯德基KFC、拿坡里披薩•炸雞、達美樂披薩、foodomo、Deliveroo(戶戶送)、有無快送（yo-woo）則與外送員簽訂僱傭契約。

職安署官員表示，目前安全指引已經草擬完畢，重點包括在停班停課時，外送前業者應參考氣象局資料填具評估表包括雨量、風力等共10項，如果風雨不大時也可以外送；安全指引中也要求業應應做好熱危害防治，也要求應投保第三責任險及意外險。

至於未遵守是否會有罰則？職安署官員說，雖然安全指引沒有罰責，但已訂出安全指引意謂是可注意的事項，如業者疏於注意致外送員受傷或死亡，可能會觸犯刑法的過失傷害或過失致死。而食物外送作業安全指引近日內就會公布。

(中時 )