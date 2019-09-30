基隆大武崙地區曾因颱風大雨侵襲，造成民眾損失慘重，這次米塔颱風已提升為中度颱風，並逐步逼近北台灣，來勢洶洶。立委蔡適應至大武崙工業服務中心監督防災情形（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆大武崙地區曾因颱風大雨侵襲，造成民眾損失慘重，這次米塔颱風已提升為中度颱風，並逐步逼近北台灣，來勢洶洶。立委蔡適應至大武崙工業服務中心監督防災情形（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆大武崙地區過去曾因颱風大雨侵襲，造成民眾損失慘重，這次米塔颱風已提升為中度颱風，並逐步逼近北台灣，來勢洶洶。立委蔡適應今天邀請水利署第十河川局局長曾鈞敏、大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵，至大武崙工業服務中心監督防災情形，並關心雨勢所造成淹水災情。

曾鈞敏表示，第十河川局已針對過去低窪淹水區域，進行防災及排水的配置，另外在大武崙工業服務中心前，建置了大武崙工業區小型抽排及調整池工程，汲取大武崙工業區後方山坡的集水，再從集水池抽取雨水排入武崙溪，減少工業區的積水情形，共設置固定式抽水機2台、移動式1台，來機動調配。

蔡適應指出，據資料顯示下午過後，風雨會逐漸增大，並為防範地勢低窪的大武崙工業區淹水事件重演，他提醒各單位必須預先做好準備。第十河川局已加設了抽水設備，更加配同仁24小時來駐守，以避免工業區排水不及、造成淹水。

關於武聖街的部分，第十河川局已完成新的改善工程，並且吊掛了許多大型沙包，避免大量雨水逕流入路面；最後，關於信義區的深澳坑溪部分，第十河川局也會派員協助基隆市政府，希望這次的颱風過境基隆能夠有驚無險。

(中時 )