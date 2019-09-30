自稱「我不是壞人」、被栽贓運毒的漁民林進龍2009年捲入一起菲律賓走私海洛英來台案，一審遭判18年。當時他因此逃亡並委由律師提再審，2018年高雄高分院改判他無罪，檢方不服再上訴後遭最高法院判決發回更審。30日更審合議庭判決出爐，再度判林進龍無罪。林進龍也向檢方喊話，希望不要再上訴，還他自由人生。

檢方起訴指控，2009年5月林金群、謝龍宗等人將16塊海洛英磚藏在3台DVD內，由漁船自菲律賓走私到台灣。受林金群委託的林進龍指示不知情的兒子，前往東港碼頭，將裝有DVD的紙箱，載運到屏東縣東港鎮住處，準備交給前往取貨的謝妻時被警方當場查獲。

2012年地院一審判林進龍18年有期徒刑、褫奪公權8年。林進龍認為自己清白，不願被關，於是展開逃亡，直到2017年在冤獄平反協會協助下申請再審成功，高雄高分院裁准並撤銷其通緝令後才現身。

2018年，高雄高分院合議庭認為，林進龍如果知道貨品中藏有毒品，應該不會命兒子前往取貨。此外，調閱通聯記錄發現，林進龍與林金群當月僅簡短通話一次，並無密集聯繫，同時林金群也供稱林進龍不知情。法官最後認定罪證不足，二審判決林進龍無罪，但檢方依然堅持上訴。

2019年1月最高法院審理後發現，二審未傳喚關鍵員警，且林金群與林進龍通聯時間短，難以討論複雜的運毒計畫，有判決缺漏，最後撤銷無罪判決、發回更審。

高雄高分院再審認為，無證據認定林進龍參與林金群的運毒計畫，兩人也僅於案發後通話一次。林進龍命其子取回紙箱後直接放置於家門口，若知道內藏量多價高的海洛英才不可能這麼做。此外，林金群也確實曾在庭訊時指證林進龍並不知情，最後判決林進龍無罪，檢方可再上訴。

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(中時 )