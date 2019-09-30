預防非洲豬瘟，泰國宣布77個府中的24個府為監視區，這24個府都是和鄰國接壤且大量飼養豬隻的區域，豬隻不管是活體或屍體運經這24個府都要取得許可。

中南半島的越南、寮國、柬埔寨和緬甸都已經是非洲豬瘟疫區，泰國尚未傳出疫情。泰國北部距離緬甸約30公里的清萊府美真地區在本月中旬撲殺了200頭豬隻，清萊府當局宣布未來6個月禁止活的豬隻出入清萊府，並在周邊設下路檢站。

泰國農業部畜產局27日宣布為監視區的24個府都是和緬甸、柬埔寨或寮國接壤且大量飼養豬隻的地區，大多數位於北部和東北部。

畜產局同時宣布，豬隻或野豬不管是活體或屍體、豬隻的精子和胚胎等，若要運經過這24個監視區，都必須取得許可，違者最高可處2年徒刑或是4萬泰銖（約新台幣4萬元）罰款。

民族報報導，農業部畜產局局長索拉威（Sorawit Thanito）表示，如果大規模爆發非洲豬瘟疫情，恐怕將對養豬產業造成直接或間接的影響高達1000億泰銖。

泰媒暹羅叻報（Siamrath）報導，泰國農業部部長柴隆差（Chalermchai Sri-on）昨天表示，畜產局會更嚴格監控動物和動物屍體的運送，特別是和鄰國接壤的各府要設立檢疫關口，邊境檢疫關口的工作人員要24小時輪班，同時有志願工作者加入防疫工作，協助養豬農民。

(中央社)