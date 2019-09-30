汶水國小附設幼兒園獲教育部108年度教學卓越獎銀質獎殊榮。（何冠嫻攝）

造南國中與造南國小團隊今年暑假前往越南胡志明市，參加2019年世界城市杯三算全能競賽，勇奪4面金牌。另，汶水國小附設幼兒園營造多元適性學習環境，獲教育部108年度教學卓越獎銀質獎殊榮，皆獲苗栗縣長徐耀昌30日接見表揚。

中華珠算學術研究學會常務理事梁鎮菊等人帶領縣內珠算、心算及數學好手，參加2019世界城市盃三算全能競賽，在13個國家53個城市339為學生中脫穎而出，由苗栗縣照南國小林之晴、照南國中王于佳、林依萱及王宣涵勇奪4面金牌。

另，汶水國小附設幼兒園今年以「汶水小太陽．光耀泰雅力」為主題，藉由播種泰雅、深耕泰雅、創新泰雅的課程規畫，營造多元適性的學習環境，讓孩子透過探索提升對環境的感知力，經學習培養生活態度與能力，再從分享過程啟發對世界的關懷力，獲教學卓越銀質獎肯定。

徐耀昌30日接見並表揚學子在數學領域優秀表現，並對汶水國小團隊在教育扎根、專業並結合在地民族特性的表現，給予高度肯定。

(中時 )