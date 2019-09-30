米塔颱風來襲，教育部統計到今天下午3時止，共有宜蘭、台東等縣市的6校受災，災損金額約8萬多元。其中，以宜蘭縣復興國中災損5萬元最多，其次是台東縣三仙國小3萬餘元。

教育部表示，今天全縣停課縣市包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣；個別停課鄉鎮有台東縣綠島鄉、蘭嶼鄉、長濱鄉、東河鄉、成功鎮；個別停課學校有中華大學、玄奘大學。

教育部提醒各級學校(含幼兒園)、館所勿將相關設備、器材、物品（如：公文檔案、電腦、圖書、電器用品等）置放易淹水地點。針對教科書的保存、各項貴重教學設備與物品（如、電腦設備、體育器材、實驗儀器或化學藥劑等）應放置？？淹水處所（2？以上高處），以及防範地下室配電等設備可能遭致淹水情形，且將門窗鎖緊以防災損。

教育部也要求各教育行政單位、學校及館所值勤人員堅守崗位，謹慎防範與應變，並主動掌握颱風最新動態及隨時點閱教育部校安中心所公告重要訊息，依公告內容規定辦理各項緊急應變工作。

(中時 )