台灣衝浪女神ANITA在泰國亞錦賽奪冠。(中華民國滑水總會提供)

由泰國極限運動總會主辦的亞洲滑水年度盛事IWWF亞洲滑水錦標賽，於9月23日至29日在泰國舉行，此次賽事共有日本、韓國、香港、台灣、印尼、印度、新加坡、中國、阿拉伯、馬來西亞、伊朗、泰國等各國好手一同競技，台灣衝浪女神Anita在Wakesurf項目奪得個人賽金牌，並且帶領團隊奪得團體第三名佳績。

本名陳羽榛的Anita，延續先前香港wakefest滑水錦標賽wakesurf公開組冠軍的氣勢，上周直飛泰國問鼎亞錦賽，取得國家代表隊資格後，這是他第一次參加亞錦賽，不論是面對運動強國日本還是韓國職業級選手，Anita絲毫沒有畏懼之心，一路保持著第一名的成績，以銳不可擋的氣勢一舉奪得亞洲第一的寶座。

Anita說，「當成績宣布，確認拿金牌後，我哭慘了」這的確是份感動，當Anita 站上凸台受獎，大會揚起我們的奧會旗，放著我們台灣的國旗歌，在場的台灣人沒有一個是不感動的，這一刻我們終於有金牌了!

Anita 開創這歷史性的感動時刻，背後她可是放了比誰都還要多的努力，從體能訓練、技術訓練、心態調整，甚至特別到國外找教練訓練，自己尋找資源，一點一點的建立起自己的訓練模式。

對於未來，除了再更精進自己的能力，也更致力於將在國外學的看到的帶回來分享教學給台灣的選手們，甚至是培養下一代的年輕選手，這次也特別感謝教育部體育署給我這次機會站上國際舞台，讓台灣被看見，希望體育署及滑水總會未來可以將更多的Wakesurf 選手推上世界的舞台。

(中時電子報)