台中市政府觀光旅遊局，將自10月1日起在潭雅神綠園道全線實施試辦禁行電動自行車行駛3個月！觀光旅遊局指出，潭雅神綠園道為自行車專用道，目前公告禁止汽、機車通行，因近來地方民意反映常有許多民眾騎乘電動自行車高速亂竄，且不遵守速限規定，已嚴重影響自行車騎乘安全。

觀光旅遊局長林筱淇說，有關潭雅神綠園道試辦禁止電動自行車相關執行方式，地方民意代表、里長、自行車租賃業者都表示支持與肯定，該局已於潭雅神綠園道施作中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌面計77處，。

觀旅局並請市府交通局公告於108年10月1日起在潭雅神綠園道實施試辦禁行電動自行車行駛3個月，視執行成效再行檢討調整。未來，觀光旅遊局會持續努力協同其他局處共同改善違規汽車、機車、電動自行車影響遊客安全之行為，以提供臺中市民及國內外遊客更安全舒適的自行車旅遊環境。

觀旅局指出，為維繫休憩安全與品質，交通局於107年10月11日召開研商電動自行車禁止行駛本市自行車道可行方案會議，會議決議：「因電動自行車違規超速取締不易，故先就潭雅神自行車專用道公告禁止行駛電動自行車3個月，視執行成效再行檢討」。

觀旅局另於108年5月16日辦理說明會，會議有位市藉立委、5位議員及5位里長等地方代表都表示支持與肯定。故觀旅局預定自108年10月01日起依據「道路交通管理處罰條例規定」第5條規定：「為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得就下列事項發布命令：一、指定某線道路或某線道路區段禁止或限制車輛、行人通行，或禁止穿越道路，或禁止停車及臨時停車。…」試辦為期3個月禁止騎乘電動自行車進入潭雅神綠園道，配合於各路口處已完成設置之5種語言(中、英、泰、越南、印尼文)警示牌面，以及由勞工局、經發局、觀旅局向外籍移工及自行車租賃業者宣導相關公告事項，試辦第一個月由警察局現場協助勸導，第二個月後請警方取締開罰，試辦期後將視執行成效再行檢討調整。

(中時 )