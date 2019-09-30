味全龍今年11月9日、10日兩天下午2點要在嘉義市立棒球場，和澳洲職棒阿德雷德巨人進行國際交流賽，現在擔任龍隊打擊教練的前職棒好手張泰山，也將回到先發打序，還要跟日籍好手川崎宗則搶第4棒。

今天在味全龍宣布和阿德雷德巨人隊進行兩場國際交流賽的記者會上，張泰山說：「昨天大家都看到恰恰的引退，場面是非常的感動，我怕你們太難過，所以今年11月9號到10號，泰山要復出了！」

張泰山還開玩笑要主持人介紹他的頭銜不要稱呼他是味全龍打擊教練，不過其實「森林王子」的復出是這次國際交流賽的「限定禮物」，張泰山補充：「這是泰山復出的第一場，也是最終戰，希望大家踴躍到嘉義市來看『巨龍』之爭。」

張泰山補充，自己不是因為想要打而打，最近也開始認真練習，練到手都長繭了，「我不是隨便打打而已，是很認真對待這場比賽，請大家拭目以待，泰山一定會打出好的成績給大家看，謝謝。」

(中時電子報)