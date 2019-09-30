IKEA為了讓消費者實際體驗臥室的各種可能性，與優美飯店合作，將部分樓層改造，打造為快閃旅店，一共設計了9款房型，其中「風格男」、「新手爸媽」房型分別由黃子佼、魏如萱操刀設計。另外，第一波IKEA pop-up hotel免費入住申請就超過3萬5千人報名，10月1日起開放第二波網路報名，只要具有創意又獨特的入住理由，就有機會免費入住。

一夜好眠是美好生活的關鍵，臥室布置攸關生活品質，IKEA為了讓大眾能夠親身體驗臥室布置的各種可能，打造快閃旅店，設計了9款房型。這次也特別邀請黃子佼與魏如萱擔任好空間策展人，以自己親身經驗與生活需求分別打造「風格男」、「新手爸媽」兩種房型。黃子佼分享：空間有變化才能讓生活更有趣味，可以利用家具或物件在有限的空間創造更多可能。而新手媽媽魏如萱則說：自在放鬆的臥室很重要，另外充足的收納空間也是新手爸媽必備。

「風格男」房型由黃子佼操到設計。(圖/IKEA提供)

「新手爸媽」房型由魏如萱設計。(圖/IKEA提供)

此次快閃旅店， 2F為展示空間，在活動期間9月25日至11月30日免費開放民眾入內參觀，開放時間為上午11點至晚上8點整；3樓則為入住區，開放宜家卡卡友免費申請入住。來不及趕上第一階段申請入住的消費者也別擔心，10月1日起將開放第二階段網路申請，IKEA團隊將會挑選有創意又獨特的入住理由，就有機會免費入住。

另外，開幕期間更推出宜家卡卡友獨享三重優惠，凡是參觀或是入住的消費者可以在走廊拿到房卡優惠券，宜家卡卡友在IKEA消費滿300元即可免費兌換GURLI抱枕套，線上購物享折扣代碼，單筆消費買床墊或床框滿5,000元可免費兌換INGABRITTA萬用毯一條，贈品數量有限送完為止。

「風格女」房型，採用柔和裸色系，及IKEA與英國設計師Tom Dixon合作設計的床組。(圖/IKEA提供)

「新婚夫妻」房型，選用自然色系及材質的家具打造。(圖/IKEA提供)

「寵物飼主」房型，選用好清洗、耐抓的家具布置。(圖/IKEA提供)

「收藏家」房型，利用牆上的掛鉤搭配收納組合及展示架，提供充足的收藏空間。(圖/IKEA提供)

「一家大小」房型，獨立區域規劃小孩遊戲空間。(圖/IKEA提供)

「同性伴侶」房型，規劃的空間與風格展現兩人生活習慣即使不同也可以住得自在。(圖/IKEA提供)

「新鮮人」房型，可容納4人，空間不大但有充足的收納空間。(圖/IKEA提供)

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