高雄市議會26日召開第三屆第二次定期大會，在民進黨質詢時，議員鄭孟洳要韓國瑜辭職專心選舉，隨後送上辭職書要他簽名，卻遭到國民黨團阻擋，雙方爆發衝突。此外，高雄市議會在新會期決定用「抽籤」方式質詢韓國瑜，卻僅有前12席可保障質詢，引發議論。然而，今韓國瑜不需至議會備詢，藍綠議員都熄火，上午開議前僅10名議員登記質詢社政部門業務，名嘴羅友志諷刺表示「無言」。

26、27日韓國瑜市長施政報告與質詢，藍綠均發出甲級動員，首日共有51人登記，第2天則有44人，經抽籤決定質詢順序；若沒限制散會時間，26日質詢時間將近13小時，議會恐到隔日凌晨才能夠結束。民進黨、時代力量批護航韓國瑜、剝奪議員質詢權，為凸顯質詢時間不足，綠營議員直播抽籤、在議場聯合質詢，更因逼韓國瑜簽辭職書，藍綠在議事廳大對抗。

就在2天市長施政報告結束，進入部門質詢階段，今輪到社政部門，上午由社政委員會7名議員各質詢20分鐘，下午則開放其他議員登記質詢，但至早上9點開會為止，總共只有10名議員登記。

對此，名嘴羅友志諷刺表示「無言」，更標註「說個笑話」、「台灣民主真可貴」諷刺民進黨。網友也紛紛對此事表示「沒曝光率就不來了吧」、「這些只想出風頭的猴子」、「蹭韓做秀」、「不是說被剝奪質詢」、「根本不是為了高雄市民而是在為蔡英文打選戰」、「愛作秀的小丑」。不過也有網友認為10名議員登記當中，「7個民進黨，2個國民黨，1個時代力量，這樣到底是誰不演？要帶風向也要帶好啊，否則更讓市民看破哪個政黨最擺爛？」

(中時電子報)