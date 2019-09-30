米塔颱風逼近，全聯福利中心表示，依照中央氣象局預測，米塔颱風於今（30）晚間影響台灣最劇烈，為顧慮門市人員返家安全，全聯位於台北、新北、基隆、宜蘭等縣市門市，營業時間將提早於下午6點結束，部分門市配合商場可能有所調整，實際依各門市公告為主，消費者可把握時間提早選購。

量販通路家樂福、愛買則表示，目前全台門市皆照常營業。愛買觀察，今天人潮比一般平常日高出5倍之多，包括生鮮蔬菜、烘培、熟食或零食都賣得特別好。

針對防颱商品備貨，全聯表示，門市蔬菜備貨量比平日提高2倍，並針對餅乾、泡麵、水等防颱物資重點商品，備貨增加2～3成。10月3日前推出相關促銷商品，如翠玉娃娃菜特價49元、麥穗蘇打或蔬菜餅乾特價25元、維力炸醬麵重量包4入組88元、第二件五折，以及多喝水6,200ML 1瓶45元、2瓶84元等。

愛買也表示，由於颱風來襲，加上適逢愛買周年慶檔期，已加強生鮮、零食、泡麵、水及微波食品的備貨量，比平常多出3倍，其中，每逢颱風需求量大幅提高的有機綜合葉菜，每包39元，菜價維持穩定；颱風必備品的電池也有優惠價。

此外，愛買也推出周年慶百項商品超殺會員價，如台酒碗麵系列會員價2碗85元、韓國農心拉麵袋麵系列會員價119元等。

家樂福則指出，從昨日起蔬菜備貨量準備30噸，比平常高出一成，水約有3千箱，也比平常多出一成，零食、泡麵等也加強備貨。家樂福觀察，今日人潮大約比平常日多出3成，目前賣場蔬菜區多數已被搶購一空。

(工商 )