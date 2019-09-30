澳門賭王愛女何超儀（Josie）將與金球獎影帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）攜手主演史詩鉅片《拉者》（暫譯），她飾演霸氣女軍閥，同時在片中演出強納森的前女友，兩人藕斷絲連的關係讓她十分興奮，等不及想挑戰新角色。何超儀曾以《紫雨風暴》恐怖份子一角獲金馬獎最佳女配角提名，她表示在《紫》片後久未演出霸氣女，並笑稱自己可以將與前任糾纏的惡婆娘詮釋到位。而丈夫陳子聰擔起《拉者》監製，夫妻倆再次聯手出擊，望在好萊塢闖出一片天。

何超儀在片中飾演新加坡華僑軍閥領袖，也是傳奇人物布魯克爵士的舊情人，與前任不計前嫌共同對抗外敵。她聊到能與強納森一同演出深感榮幸，他的演技精湛讓何超儀相當推崇與尊敬。兩人在《拉者》雖為前任情人關係，何超儀笑稱：「大家放心只會有內心戲，不會有激情戲。」兩人若有似無的情愫，反而讓她更需花力氣揣摩。

由曾跟瑪丹娜（Madonna）及賈斯汀（Justin Timberlake）合作的著名MV導演麥克豪茲曼（Michael Haussman）執導並於9月底開鏡，全片將在馬來西亞砂拉越拍攝，真實還原戶外外景，攝製隊重建了布魯克爵士的大宅、皇宮和接待廳等，更在砂拉越森林中建造一整條村落，並將其中一半再燒毀，營造成被海盜破壞的景象，場景相當考究與費心。

電影《拉者》根據真人真事、改編英國著作《吉姆爺》及《國王迷》，以19世紀中期的馬來西亞婆羅洲為背景，描述英國探險家詹姆斯布魯克爵士成為當地首位白人領袖「拉者」，事跡為後代所津津樂道。該片預計明年前進法國坎城影展。

(中時 )