受害金髮女子老公陳先生說，已經報警和驗傷，一切交給司法程序處理。（取自臉書私訊）

黑衣大媽拿出粉紅小卡疑似身心證明。（取自台北市社會局）

黑衣大媽在臉書上發文表示自己是出於好意才希望對方讓座。（取自臉書）

台北捷運又爆出「博愛座」爭議，29日晚間在板南線列車上，發生一起大媽強逼金髮妹「讓座」事件，黑衣大媽不僅朝對方叫囂：「起來、滾」，甚至還直接拉扯女子頭髮，將她強行從座位拉起，之後還狂巴頭，行徑誇張。金髮女回嗆，「我要提告」。

板南線新埔站往頂埔方向列車上在29日晚間，疑似因金髮女子未讓座給上車阿伯，黑衣大媽就逼迫金髮妹讓座，還拿出一張粉紅小卡疑似身障證明，並叫囂：「我有這張手冊。起來，滾！」，甚至拉住對方頭髮將她強行扔出博愛座，讓車上的旅客看了都很傻眼。

受害金髮女子老公陳先生說，「當時因老婆剛下班身體不適，也向對方說明，所以坐在博愛座，對方就拿出一張卡後，直接拉扯她頭髮強行要求讓座。」陳先生表示，已經報警和驗傷，一切交給司法程序處理。

受訪時黑衣大媽邱小姐說，「當時是出於好意要對方讓座給伯伯，說實在的當作沒看到也可以，現在弄得一身腥，那以後做事情的態度是不是要改變？當作什麼都沒看到？」

影片被公開後，引發不少網友留言表示，「應該要廢除博愛座」、「讓座是美德，但不是義務」，是否要讓座的爭議不斷延燒，爭議層出不窮，不禁讓人懷疑「博愛座」是否應強制讓座。

(中時 )