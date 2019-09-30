香港歌手何韻詩昨參加反送中大遊行時，遭統促黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆，警方將胡男及在旁的洪門雙和堂強勢分會大哥梁太富2人移送法辦並聲請羈押，警方偵查後認為是有計畫性的犯案，今天又逮捕7名嫌犯。

台北市警局表示，經過昨天的偵訊及搜索後，發現該犯罪具有組織性、計畫性，於事前詳細策劃、犯意聯絡及行為分工，今天上午由臺北地檢署檢察官開立拘票展開擴大查緝行動，除專案人員外，並調動特勤小組支援，兵分多路在北市、新北市等地，總共拘提共犯7名，合計已9名到案，並續搜索相關處所，查扣水槍、水球、廚餘、旗幟、標語、大聲公、名片、背心等證物，力朝組織性犯罪偵辦，務求一網打盡。

警方表示，事件發生後柯文哲市長相當重視，要求警方徹查嚴辦。臺北市警察局於第一時間雖已在現場逮捕 2 名犯嫌，但仍由刑事警察大隊、中正第一分局成立聯合專案小組，並報請臺北地檢署指揮偵辦。警政署署長陳家欽也指派刑事局全力協助，意在徹底追查幕後策劃、教唆者及其他犯罪成員，朝組織犯罪嚴查。

臺北市政府警察局表示，除本次擴大查緝行動外，將持續查明其餘滋事分子究辦，並嚴正呼籲及警告任何企圖以不法手段傷害臺灣民主法治的特定團體或個人，若有違法，臺北市警方有充分的能力及堅定的執法決心，必定依法嚴辦，絕不容許挑戰

何韻詩遭潑漆！藍綠一致譴責暴力 勿操作對立

(中時電子報)