929台港大遊行，香港歌手何韻詩遭民眾潑紅漆，高雄巿長韓國瑜30日被問到潑漆的民眾曾跟他合照一事回應，跟他拍照的人非常多，不可能先過濾每個人的政治立場，強調台灣最可貴的就是自由民主，呼籲包容不同意見跟聲音。

高雄銀行30日推出金融三箭，針對招商、住宅及青年政策提供低利貸款，韓國瑜會後聯訪被問到對何韻詩的民眾曾跟他合照一事說，這段時間在外面跑來跑去，合照的非常多，不可能跟每一個人都先問他各方面的政黨色彩、政治立場等。

對於何韻詩被潑漆事件，他再次呼籲，台灣最可貴的價值、最寶貴的資產就是我們是一個自由民主的社會，我們應該包容不同的政治意見、政治立場。

也許我不同意你的發言，但是我一定維護你發言的權力，這是台灣可貴的地方，所以所有的台灣好朋友應尊重不同意見、尊重不同聲音，這是我們台灣基本的民主素養。

韓也呼籲支持他的好朋友們，拜託還是一樣，包容不同的意見跟聲音，一定不能忘記愛與包容這樣的精神。

何韻詩遭潑漆！藍綠一致譴責暴力 勿操作對立

(中時 )