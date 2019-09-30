日前有民眾反應，捐款到國民黨總統參選人韓國瑜的政治獻金捐款專戶後，懷疑是人頭帳號要求退款。韓國瑜競選辦公室30日說明，該帳號確實是競辦所提供的正式帳戶，這位民眾28日捐款後，隔日要求退款，由於正逢周末，韓競辦已在30日早上8時許完成退款。

另有網友反應，支持韓國瑜的臉書社團恐遭不肖人士混入，以韓國瑜官方政治獻金專戶之名，行詐騙之事。為防支持者受騙，韓競辦也公告韓國瑜的政治獻金捐款專戶，提醒支持者留意。

國民黨總統參選人韓國瑜的政治獻金捐款專戶

郵政劃撥帳號：4235-6707

戶名：109年總統、副總統擬參選人韓國瑜政治獻金專戶

ATM轉帳及網路銀行轉帳

局號：700（郵局）

戶名：109年總統、副總統擬參選人韓國瑜政治獻金專戶

銀行帳號：700-0010-4235-6707

如有任何問題請洽會計組

電話：0905-690887，07-229-7888

(中時 )