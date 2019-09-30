彰化縣長王惠美與溪州鄉長江淑芬邀請大家10月12.13日到溪州溪州公園吃免費好吃的芭樂，體驗溪州不一樣的美。(吳建輝攝)

連續舉辦九年的溪洲黑泥季，10月12、13日將舉辦「2019溪洲提拔泥-黑泥好好玩系列活動」，結合黑泥水樂園、闖關活動、趣味競賽、以及野餐趣、農產市集、在地美食、舞台節目、摸彩晚會，還有萬人吃芭樂的活動，晚上還邀請實力派歌手張秀卿、李明洋、楊靜等歌手現場歌唱，要讓鄉親從早Happy到晚！

彰化縣長王惠美說，溪州位於濁水溪旁擁有肥沃的黑泥，不僅是黑米生產的地方，所種植的芭樂品質也非常好，甚至行銷到加拿大，國慶連續假期除了溪州提拔泥，還有10月10日員林國慶嘉年華，10月11到13日馬祖祈福文化節，讓彰化鄉親四天連假可以享受到各種不同的節目，保證假期收穫滿滿。

溪州鄉鄉長江淑芬表示，感謝縣長、代表會及農會的大力支持，用最少的經費發揮最大的效益，希望透過黑泥季系列活動，可以把溪州優質的農產品推銷出去，也期待為溪州公園帶來更多遊客，欣賞溪州的美，誠摯邀請全國民眾在10月12、13日溪州公園吃免費好吃的芭樂，體驗溪州不一樣的美。

活動當日除了有活潑可愛的黑皮兄弟與芭樂弟吉祥物，現場也規劃許多結合黑泥文化與在地農產的親子活動，12日下3點半至5點提供萬人免費吃芭樂的活動，晚上還有黑皮摸彩晚會，讓鄉親聽好歌、摸大獎，邀請大家一同到溪州共襄盛舉。

(中時 )