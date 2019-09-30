為了提供完整用地給嘉義縣政府辦理營建署前瞻計畫「城鎮之心」，興建國道1號大林交流道下「嘉林驛站」一案之發包及施工作業，大林鎮公所於昨日開始執行該工區內的違章建築拆除工程。公所指出，已限期要求違法占用戶自行拆除，逾期不履行者，依法執行強制拆除，將於3天內拆除完畢。

大林鎮公所秘書龔家成表示，這些臨時搭建的違建已存在20多年，由於土地所有權歸於公所，故當初有業者簽切結書，暫時提供用地給業者，不過未來公所若要使用土地，占用業者必須無條件搬離，9月27日針對業者執行斷水斷電措施，因此9月30日前尚未拆遷的業者，公所向業者收取拆除費。

縣府建設處建設管理科長林豐洲表示，嘉林驛站總經費6500萬元，雖然工程初步設計已送到營建署審查通過，但還有些更細節設計需詳細商討，故預計年底前完成發包、明年底完工，屆時周邊除了設置停車場，也會將動線連結後方公園，讓旅客有更舒適、便捷的休息空間。

大林鎮長簡志偉表示，完工後的嘉林驛站將呈現大林門戶之美，更攸關大林的長遠發展，此案已延宕許久，在公所團不斷積極與營建署、縣政府多次開會討論，包括協助處理工程地點用地變更等事宜，希望鄉親能配合公所推動鎮務，使工程如期開工，未來公所也會全力配合此項計畫及預定工程進度。

(中時 )