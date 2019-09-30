新北市金山區北23-1約3公里處，受到米塔颱風外圍環流的連日強陣雨影響，28日出現大範圍路面積水，水深一度高達4公尺，面積約2000平方公尺，造成雙線無法通行，區公所獲報，緊急派人前往處理。

金山區公所表示，除緊急管制現場道路，也派出4台抽水車持續在抽水，由於面積實在太大，連抽2日還是無法將水抽光，區公所已向新北市養工處聯絡，請他們派出更多機具前來支援，希望盡快將水抽完，恢復交通。

(中時 )