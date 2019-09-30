新北金山現積水 影響範圍達2000平方公尺 16:442019/09/30 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市金山區北23-1約3公里處受米塔颱風外圍環流連日強陣雨影響，出現大面積積水，相關單位已封鎖周邊道路，並派出4台機具進行抽水作業。(新北市金山區公所提供／張睿廷新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市金山區北23-1約3公里處，受到米塔颱風外圍環流的連日強陣雨影響，28日出現大範圍路面積水，水深一度高達4公尺，面積約2000平方公尺，造成雙線無法通行，區公所獲報，緊急派人前往處理。 金山區公所表示，除緊急管制現場道路，也派出4台抽水車持續在抽水，由於面積實在太大，連抽2日還是無法將水抽光，區公所已向新北市養工處聯絡，請他們派出更多機具前來支援，希望盡快將水抽完，恢復交通。 (中時 ) #面積 #區公所 #金山區 #北市 #抽水 也許您會感興趣 推薦閱讀 無畏中美貿易戰 中國縫製設備展 熱度不減 04:102019/09/26 產業特刊 區長、議員傳喜訊 鄭文燦：調整職務 10:072019/09/26 政治 「會做到走不動的那天」 退休公務員當志工受表揚 15:472019/09/26 生活 集結民間資源大里、大肚區防災看板揭牌 13:282019/09/27 生活 中和秋祭大典登場 公所嚴防屈公病疫情 23:192019/09/28 生活 米塔颱風新北二級開設 10點前宣布是否停班停課 18:292019/09/29 生活 樹林國小生風采繪畫比賽 即日起開放收件至10月4日 15:492019/09/30 生活 生活熱門新聞 颱風最新動態 氣象局：暴風圈觸花東陸地 往北移動 - 生活 米塔不排除登陸 氣象局：有無登陸雨勢都很大 - 生活 Costco爆滿 排隊車流溢到馬路上 - 生活 颱風假不支薪老闆為何不放？網揭暗黑真相 - 生活 颱風眼開了！颱風論壇：米塔正努力捲阿捲！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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