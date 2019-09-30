環球科技大學觀光與生態旅遊系4學生，以「雲林海賊王」為主題，推銷雲林北港小鎮旅遊行程，在全國150組大專校院競爭者中脫穎而出，獲交通部觀光局「十萬青年獎百萬」創意遊程全國競賽特別獎，名列全國前10名。

2019 年為「小鎮漫遊年」，交通部觀光局與全國各縣市政府聯合推出「台灣40經典／客庄／慢城小鎮」，帶動小鎮深度旅遊，創造地方經濟；希望除了激勵國旅市場旅客，透過漫遊小鎮將台灣走透透之外，更鼓勵台灣青年學子深入鄉鎮，認識台灣人文，進而讓外界認識台灣小鎮、喜歡台灣、嚮往台灣、體驗台灣，以利提高國內外旅客再訪率及消費力，感受台灣獨樹一幟的小鎮景色與溫暖質樸的人情味。

環球科大觀光與生態旅遊系汪碧瑩、曾筠涵、蘇莠惠和葉舒媚等4生，以「雲林海賊王」為主題推出行程獲獎。

隊長汪碧瑩說，全組同學在準備這次全國遊程競賽之前，對於北港小鎮的印象，只有朝天宮拜拜和北港特產大餅，經由指導老師帶領大家細細地查訪這個小鎮後，才知道原來家鄉是一個文化底蘊豐富和充滿人情味的好地方，顏思齊這個歷史上的傳奇人物，成了帶領他們所設計的北港小鎮的海賊王導遊。

曾筠涵說，用年輕人所喜歡的海賊王形象，行銷好吃、好玩、好買的北港小鎮旅遊，效果很好。

指導老師陳泰安教授表示，學生透過「做中學、學中做」方式，從認識自己家鄉的特色開始，並將所學專業應用在服務自己的小鎮，是大學社會責任的具體實踐。

(中時 )