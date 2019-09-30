蔡英文20日出席跨界合作的「社群之夜」競選活動，向大家表示她的康乃爾碩士指導教授John J. Barceló III已經過世，但網友查證教授明明還活的好好的，蔡英文事後認了「口誤」。名律師童文薰在臉書質疑「任何人說另一個人死了，一定有來源。尤其掌握國安的總統，更是不缺查證人手。會犯這樣的錯誤，絕非口誤。」

擁有美國紐約州律師資格的童文薰律師，台大法律系畢業。童文薰曾幫助國民黨在2004年驗票，著名跨國企業，迪士尼、杜比音響、輝達等大型企業都曾是她的客戶。她現在主持網路政論節目《童溫層》。

對於昨天蔡英文承認「口誤」，不小心把碩士指導教授「說死了」的事件。童文薰認為，任何人說另一個人死了，一定有來源。尤其掌握國安的總統，更是不缺查證人手。會犯這樣的錯誤，絕非口誤。（口誤的情況是這樣，例如，把Elliott說成Barcelo）。

童文薰說，但是，蔡英文完整舖陳了Cornell(康乃爾)以及Barcelo這個姓與西班牙巴塞隆納Barcelona的關係，並矯情地說他現在已經過世所以可以提Barcelo的名字。再次說明了這絕非口誤。

網友在底下留言「然後，不知當天她是不是太嗨了，又順便胡說了一下，她說她老師叫Barceló，西班牙不是有個巴塞隆納？所以可見他是來自西班牙！！其實他老師出生紐奧爾良，根本是美國人！！根據Barcelo 這個姓氏的資料，他的祖先，也極大可能是來自法國...。問題是，不確定或不知道的事不要說就好了，為什麼要胡說？嚴重懷疑她的精神狀態。」、「到底為什麼老師死了才能講名字？這個邏輯很奇怪....」、「應該再查查康乃爾法學院是否真的十年來沒收過台灣學生。還有她說老師過世了才能提名字，是打算來個死無對證嗎？」

(中時電子報)