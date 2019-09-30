邁入第17年的台中爵士音樂節即將在10月11日登場，長達10天的爵士音樂節，可望為台中帶來可觀的觀光人潮及收益，適逢雙十連假再同一周更有自行車周Bikeweek活動在台中登場，加上中央的秋冬補助等三大利多，整個台中飯店住房率不只五星飯店一路暢旺，就連周邊大小商旅也一房難求。

位在爵士會場周邊的老爺行旅、草悟道文旅、星漾商旅、綠宿行旅等，10月連假部分房型已客滿，平均住房率都在8成以上，期間自行車周16日到18日期間，大毅老爺已全數客滿，草悟道文旅訂房也達七成，近年主打親子房的星漾商旅中清館在16日到20日也都達到85％以上住房，自行車周及節慶活動的外溢效應明顯可見。

針對爵士音樂節，各家飯店也都推出專屬住房優惠吸引外地遊客，老爺行旅推出「樂遊台中、秋冬住房專案」，雙人住宿一晚，平日3488元起；星漾商旅爵士音樂節期間推出雙人平日1980元起，合併秋冬補助可以再折1000元；草悟道文旅推出爵士野餐專案，平日雙人房2000元起，含兩客早餐再加贈野餐墊，永豐棧酒店也有合併補助後雙人房平日每房僅須2499元。

其實除了爵士音樂節外，整個十月台中活動滿滿，從第一周10月5、6日舉辦台中樂器節，以及自行車周，10月25日到27又緊接著台中國際舞蹈嘉年華，11月2日還有舞蹈嘉年華的踩街以及親子音樂祭，緊接著還有明年的重頭戲台灣燈會，整個台中市的住房估計一路旺到年底。

(中時 )