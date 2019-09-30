奧地利人民黨（OeVP）昨天贏得國會大選，黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）今天將開始尋找聯合政府夥伴，這次可能轉向綠黨，但要成功並非易事。

人民黨以約37%票數勝出、比2017年進步許多，這也代表庫爾茨有責任接洽其他政黨，探詢合組政府的意願。

庫爾茨先前的政府5月間因極右派自由黨（FPOe）夥伴爆出奧地利版「通俄門」醜聞而垮台，自由黨黨魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）還因此辭職。

自由黨爆出醜聞後，原本表現就被唱衰，選前一週史特拉赫再被爆出濫用經費，得票結果比預期更差。根據預測結果，自由黨此次得票率比2017年減少近10%，得票率僅有16%。

庫爾茨2017年以31歲之齡成為奧地利歷來最年輕的總理，此次他可能轉向昨天另一大贏家綠黨（Green party）尋求合作。

拜選民關注氣候變遷之賜，綠黨此次大選交出創黨以來最佳表現，囊括約14%票數，和2017年連國會都進不了有天壤之別。

綠黨在提洛爾邦（Tyrol）和薩爾斯堡邦（Salzburg）都已與人民黨合作，一些人認為，可以把地方案例複製到全國層級。

但在全國層級合作可能更困難一些。

綠黨全國領袖庫格勒（Werner Kogler）昨天表示，綠黨需要思考聯合政府「是否代表任何意義」。

庫格勒表示，人民黨需要「徹底改變」，他不只點出氣候變遷行動，也提及對抗貪瀆與貧窮。

(中央社)