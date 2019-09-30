中度颱風米塔來勢洶洶，氣象局昨晚8時30分針對宜蘭縣、花蓮縣與台東縣發布陸上颱風警報，中央災害應變中心今（30日）下午舉行第5次工作會報，由指揮官、內政部長徐國勇主持，針對觀浪民眾，他要求相關單位，要強制執法驅離，自行負擔相關費用。

中央氣象局表示，今（30日）下午3時的中心位置在北緯23.0度，東經122.9 度，即在宜蘭的南南東方約230公里的海面上前進方向：以每小時25公里速度，向北北西進行。

今（30日）至明清晨是米塔颱風影響台灣最劇烈的時候，氣象局已針對台中以北、花蓮以北山區發布豪雨特報，宜蘭、新北、桃園山區發布大豪雨特報，威脅比較大的地區為新北、桃園及宜蘭山區，總預估雨量可達800毫米。

徐國勇表示，人命重要，針對岸邊觀浪民眾要強制驅離，以往都沒有開罰，如今該開罰就開罰；這些行為會影響救災的工作、人民對整個救災的信心等，都會產生相當的一些不利的影響。

徐國勇也提到，空勤總隊出勤一趟至少10萬元起跳，民眾颱風天從事山區、海邊活動，根據相關法規，讓被救援的民眾自行負擔相關費用。

徐國勇表示，針對主要預估降雨地區，尤其是氣象局發布超大豪雨之宜蘭、新北、桃園等區域，預期潛勢溪流降雨量達紅色警戒，請務必提醒地方政府利用今入夜前的寶貴時間，針對高災害潛勢地區完成預防性疏散撒離作業，並請支援調度組視需要主動協助地方政府即動員國軍執行撤離工作。

(中時 )