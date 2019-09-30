香港4大地產家族日前由新世界集團鄭家領軍捐地百億，以響應官方主張協助解決香港住房題題後，4大家族之一的新鴻基集團郭家也跟進支持捐地興建公共住房，受到陸媒大加讚揚，同時也點名另幾位知名地產包括李嘉誠、李兆基家族應對此表態。

《中央社》報導指出，香港「反送中」運動發生後，中國方面除高喊「止暴制亂」外，也開始關切背後的高房價及住房短缺問題。在此背景下，港府及建制派成員近來大舉呼應，主張釋出土地興建平價住宅，著手解決住房問題。

在北京及香港有意無意地策動及製造輿論下，9月25日新世界集團第3代成員鄭志剛突然宣布，捐出價值高達百餘億的8萬多坪土地，與社會企業及港府合來興建公共住房。當時即有地產業者認為新世界此舉「搞得大家都很緊張」，隨後香港4大地產家族之一的新鴻基集團郭家，亦由主席兼董事總經理郭炳聯表態，同樣捐出8萬多坪價值百億土地，支持港府引用「收回土地條例」以收回農地，加快興建公共住房。

大陸時政微信公眾號「1號時務局」日前發表文章說，鄭家作為四大家族第一個站出來響應民生、主動為香港繁榮做貢獻，「理應得到掌聲和鼓勵」。鄭家的新世界集團2年前即已針對住房用地不足問題，開始與非營利社會機構合作，希望透過率先啟動無償捐地的實踐，為香港經濟恢復作出貢獻。

文章同時將矛頭指向迄今未表態的恆基兆業集團李兆基家族，以及長實集團的李嘉誠家族。它說，恆基擁地4500萬平方英尺，占4大家族擁地的45%；而長實也擁地900萬平方英尺，占4大家族擁地的9%。而李嘉誠家族不願經歷香港經濟波動變化所帶來的陣痛，選擇轉移資產，追逐歐洲市場上潛在的投資收益。這對於那些「貧賤不能移」，必須直面香港經濟波動的年輕人來說，意味著更大的刺激和不滿。

這篇文章最後說，毫無疑問，接下來的輿論焦點是—李嘉誠、李兆基兩大家族會如何表態。

(中時電子報)