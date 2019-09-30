時代力量立委鄭秀玲今天投書《自由時報》批評「高中學習歷程檔案」，並用「礦工之子當醫生」當成「階級反轉」的案例。台灣家長教育聯盟對此發表聲明反問，這樣的例子將置全天下所有礦工於何地？

台灣家長教育聯盟說，現在大學申請入學就要審查「備審資料」，「高中學習歷程」只是「備審資料」的改良版，令人不解的是，改革前的「備審資料」為何不具備鄭秀玲委員團隊所分析出來的問題呢？

台灣家長教育聯盟說，鄭秀玲團隊所分析的是高中生三年在學校的學習內容與過程，而不論是「備審資料」或「高中學習歷程」所記錄的也就是這些內容與過程，如果「高中學習歷程」記錄了這些資料會造成顯著的城鄉落差，那為何使用「備審資料」就可以呢？

台灣家長教育聯盟說，過去反對申請入學制度的人批評「備審資料」的理由，大致為「資料作假」、「精美包裝」以及「大量學習內容」等三項，他們認為因此會造成顯著的城鄉落差，雖然幾年來不斷改善，但絲毫沒有減損這群反對申請入學者的反對，他們還經常引用舊資訊進行反對！

台灣家長教育聯盟說，這次改採「高中學習歷程」，除了針對前面三大缺失改良，更重要的是，提供平台讓學校及學生都可以逐年累積真實的學習狀況，不至於因遺失散落，而在申請時痛失表達空間！當然，如果學生願意在最後做總結性整理，也沒有問題。

台灣家長教育聯盟籲請鄭秀玲及時代力量，應該深入了解民情及改革的內涵，否則斷然反對這樣的改革，恐怕將不利於時代力量明年的立委選舉。

(中時 )