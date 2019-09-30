淡水滬尾藝文休閒園區影城場場爆滿。（戴上容攝）

中颱米塔來襲，新北市今天停班、停課，淡海輕軌自上午6時起調整班距為15分鐘正常營運，預計下午6時起全線暫停營運，而淡水區上午風雨不大，淡水老街、淡海輕軌人潮零星，反倒是大賣場、百貨公司湧現逛街採購、看電影人潮。

新北捷運公司表示，今日搭乘人潮不如以往，大多數是區內移動的乘客，依中央氣象局預估，淡水地區下午6時平均風力將達6級以上，達列車暫停營運標準，為保安全，下午6時起全線暫停營運。

淡水滬尾藝文休閒園區29日開幕，今天就碰上颱風假，業者仍於上午11時正常營業，未到營業時間，就有大批民眾排隊進入園區；業者表示，上午影城場場爆滿外，金鬱金香酒店河畔餐廳還未營業，就已接100組以上顧客預約，業績比平常增加3成以上。

淡水大都會廣場室內的電子遊樂區也湧現滿滿親子人潮，民眾表示，上午雖然無風雨，但是怕下午風雨漸增，因此選擇帶孩子到室內玩，比較安全；至於淡水老街人潮零星，因適逢大潮，下午可能會有大浪，淡水警方提醒，民眾切勿前往危險區域觀浪逗留。

(中時 )