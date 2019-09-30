「台中爵士音樂節」將於10月11日登場，市區及山、海、屯區10天推出50多場次爵士樂演出。（陳淑芬攝）

「台中爵士音樂節」活動記者會由青少年爵士樂團以活動專屬主題曲《Ta-Ma-Ka》開場演出。（陳淑芬攝）

今年邁入第17年「台中爵士音樂節」，將於10月11日起一連10天熱力演奏，表演陣容有波蘭葛萊美獎得主Anna Maria Jopek等多名國際頂尖爵士樂手。台中市文化局長張大春30日表示，來自10多國家的爵士樂手將把50多場精彩演出炒熱市民廣場及山、海、屯區，還有30多家業者推出「好吃」、「好玩」及「好住」優惠方案，邀請喜愛爵士樂的民眾來體驗浪漫樂音。

「台中爵士音樂節」演出卡司眾星雲集，來自日本、比利時、西班牙等15個國家強棒樂團外，還有金獎樂手─波蘭葛萊美獎得主、白金暢銷國寶級歌手Anna Maria Jopek；美國獨立音樂獎得主Derrick Gardner；葛萊美獎兩度樂團獲獎及兩度個人提名的Antonio Hart及今年金曲獎新科得主謝明諺等人參加演出。

活動記者會30日由知名薩克斯風樂手李承育帶領青少年爵士樂團以活動專屬主題曲《Ta-Ma-Ka》開場演出，謝明諺也現身加入演奏，為現場帶來驚喜、掌聲不斷。

張大春指出，今年「台中爵士音樂節」首度以「爵士生活在地化」的概念出發，並結合「樂器節」擴大舉辦， 10月11日至20日一連10天分別在主場市民廣場及副場地港區藝術中心清水廣場、台中市立圖書館豐原分館及霧峰立法院中部園區等山、海、屯區，共推出50多場精彩表演，邀請民眾在微涼秋夜一起分享浪漫的爵士樂。

此外，文化局並串聯在地30多家爵士友好店家推出「好吃」、「好玩」、「好住」等3類優惠方案，打造台中在地爵士生活圈，成為觀光亮點。

(中時 )