日本10月1日起消費稅率將從8%調高至10%，消費者趕在增稅前競相購買奢侈品、日用品等，尤其是最後1個周末日創下搶購的高峰。

百貨公司和家電賣場的高價商品是民眾搶購的主要對象。三越伊勢丹百貨等40、50日圓的高級鐘錶銷量奇佳。有消費者表示，一直想買但下不定決心，一想到又要貴2%，還是先買再說。

日本百貨店協會指出，2014年4月消費稅率從5%升至8%後，日本全國百貨公司的銷售額較前1年同期大幅下滑12%，直到2015年1月與前1年同期比仍然持續下滑。

雖然這次增稅的幅度為2%，較前次的3%小，業績下滑的幅度可能也會小，但可預期的是，消費者仍會盡可能開源節流，經濟前景令人擔憂。許多零售業者則擬以維持8%的食品作為主要促銷商品。

日本政府這次引進「輕減稅率」，即食品、飲料等民生必需品不調漲。為鼓勵民眾用卡或手機支付消費，還針對中小型零售店推出無現金支付可累積點數等增稅對策，但因優惠活動的手續複雜，有些店家配合意願不高，消費者的認知也有限，恐造成混亂。

回饋顧客集點活動之差額雖由中央政府補助，但約200萬家中小型零售商中，決定配合實施消費集點活動的僅約50萬家。

非中央政府補助對象的大型超市也將採取降價促銷的因應對策，日本連鎖店協會專務理事井上淳指出，降價競爭之下，恐將陷入通貨緊縮，反而會對經濟造成負面影響。

日本政府首次實施輕減稅率制度，在店內用餐算外食，稅率為10%，外帶稅率為8%，原本打算外帶後來又決定在店裡吃的情況下是否該追加付款？不僅餐飲業者感到困惑，連消費者都覺得不便，正式實施後恐引發各種糾紛。

(中時電子報)