高雄市長韓國瑜自參選總統後，遭受各界諸多批評，但仍有許多支持者默默支持他，雖常常被人詬病只剩年長的大叔阿姨挺韓，沒有年輕人要挺，甚至被同儕知道挺韓，是很丟臉的事。但或許事情不完全如此，近期就有支影片在網路廣為流傳，內容是一位年輕正妹的專訪，對於韓國瑜的言行大表贊同。

近期某位年輕正妹，在網路接受訪談，談及對韓國瑜市長的觀感。據影片介紹，該名正妹芳齡21歲，名叫張修寧，是台中人，目前正就讀大學二年級的社會科學相關科系。

張姓正妹說，對於韓國瑜，她覺得是一個很用心(？)、很貼心的市長，她舉例，鋪路就是一個很貼心的舉措，因為鋪路用半夜來鋪，就能避開上下班尖峰時段，避免市民通行不便，第二，能避免一些因工程問題，可能引起的潛在風險。她說，韓國瑜默默地做，施政不高調地都讓大家知道，是相當貼心的。

張姓正妹也說，韓市長成立了珍珠媽媽基金會，來協助未婚懷孕的少女，面對某些不願負責的小男生，可以讓這些小媽媽有一個暫時能協助照顧的平台。真的是很用心(？)很棒的市長。

對於韓國瑜參選總統，會不會支持，張姓正妹說，她很希望韓國瑜能選上總統，她個人覺得，韓國瑜市長市政很用心，她也想體會韓市長的用心(??)。她認為，韓市長當選與否，對她這一世代，是非常重要的，韓市長選總統，可以給全台灣人民一個依靠、一個安全感、還有一個希望。

她也說，她非常非常想要韓市長選總統，她感性地說，要團結台灣人民是一件很難的事，畢竟每個人理念都有落差，應該要張大眼睛、拉大耳朵去看去聽，分辨一些不是非常可信的消息和是非對錯。

至於，為何這麼支持韓市長？她說，她認為，韓市長是一位超越黨派的政治人物，她也非常親民，像一位爸爸一樣，給人依靠，如同大樹的感覺。雖然，韓市長夜宿基層民眾家被譏是作秀，她認為並非如此，大可不用這麼辛苦跑來跑去。

(中時電子報)