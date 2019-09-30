林堅楊的整合矽鍺結構層於矽太陽電池之效率提昇作品。(雲科大提供／許素惠雲林傳真)

許明華的以聲音辨識實現自動拍照之物聯網應用作品。(雲科大提供／許素惠雲林傳真)

電子系陳哲偉同學受獎。。(雲科大提供／許素惠雲林傳真)

雲林科技大學師生研究團隊，在烏克蘭國際創新發明展中大放異彩，奪得2金2銀1特別獎的榮譽。

2件金牌作品之一為電子系老師許明華領導的團隊，包括老師王斯弘、陳哲偉、宋京憲、盧郁銘、鄭家翔等，以聲音辨識實現自動拍照的物聯網應用，並獲頒特別獎。

許等作品特點在於主動性、方便性與可塑性，能夠自主捕捉來賓乾杯時最自然的畫面，尤其著重在不需要特別找人幫忙拍照，就可以即時得到照片。可應用在任何需要乾杯的場合，如：婚宴場所、包廂與酒吧等，藉由本作品的輔助，讓在宴會中的人們可以收到乾杯時最自然的照片，也讓乾杯變得更加有趣。

金牌另一件作品為化材系老師吳知易的研究團隊郭仲文老師、范淑茜、李欣汶、鄭宜純、蔡宜中，「含二咔唑和噻吩共聚物作為電致變色元件陽極材料及其於長效轉換穩定性佳與高光學對比智慧窗之應用」。近年來人們地球暖化危機意識提高，綠色建築概念風靡全球，因此智慧窗的技術也引人注目。

2件銀牌作品之一為機械系老師王永成研究團隊徐力弘老師、張中平老師、董必正老師、石逸杰、曾士紘的可用於大範圍量測之多光束干涉儀位移量測系統，為一種高精度位移量測裝置，尤指一種方便架設、可抗環境干擾及鏡面傾角且可提高量測範圍的多重干涉位移量測裝置，可適用於長、短行程的量測，感測頭的體積更縮小為100 mm3，方便應用於精密機械產業。

另件銀牌作品為電子系老師林堅楊研究團林冠維、謝承哲的整合矽鍺薄膜提昇矽基太陽電池的光電壓轉換效率，該技術可應用於單晶矽及多晶矽等太陽電池效能改善方面，提昇太陽電池的發電效能10至15％。

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