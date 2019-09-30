詹姓騎士酒駕行經永靖鄉意善巷時，不慎與另名詹姓男子駕駛的貨車發生擦撞，詹姓騎士傷勢嚴重，滿臉鮮血且身上多處骨折。(員林分局提供／吳建輝彰化傳真)

彰化一名詹姓男子去年9月5日清晨飲酒後，騎車行經永靖鄉意善巷時，不慎與另名詹姓男子駕駛的貨車發生擦撞，詹姓騎士傷勢嚴重，滿臉鮮血且身上多處骨折，而送醫抽血後換算酒測值高達1.104mg／L，而駕駛貨車的詹姓司機竟未幫傷者就醫，反而是加速逃逸，事後彰化地方法院認為，詹姓騎士是酒駕累犯，依公共危險罪處以5個月徒刑，得易科罰金，詹姓司機違反傷害逃逸罪，處1年徒刑，緩刑2年。

判決書指出，詹姓騎士於2018年9月5日上午5點在永靖鄉某市場飲用鹿茸酒後，酒駕路上行經意善巷時與詹姓司機所駕駛的貨車發生擦撞，造成詹男腓骨骨折、左側骨幹、臉部、四肢等多處撕裂傷，而詹姓貨車司機靜未採取任何措施，隨即駕駛車輛逃離現場，事後警方將詹姓騎士送醫急救，測得血液鐘酒精含量220.8mg／dl換算呼氣酒精濃度為1.104mg／L，明顯超標。

事後雙方坦承不諱，也達成和解，賠償損失，詹姓騎士也撤回對詹姓貨車司機的過失傷害告訴，但法官審酌詹男有多次不能安全駕駛交通工具前科，且3年前才因公共危險罪服刑完畢，認為詹男酒駕再犯，且酒精濃度高達1.104mg／L，漠視自身安全更罔顧公眾生命，而詹姓貨車司機肇事逃逸，陷詹男生命處於危險，實屬不該，念2人坦承犯行分別量處其刑。

(中時 )