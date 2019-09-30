彰化縣重陽敬老金傳出部分百歲人瑞抱怨遲遲沒領到，社會處長王蘭心表示，全縣145位百歲人瑞中有32人健康硬朗，將受邀出席10月6日「高齡同學會」餐會，當天就會由縣長王惠美親自送上，事前已多次告知人瑞與家屬，禮金絕非遲到或晚領。

彰化縣因財政困窘，去年中才加碼成「孝順369」的重陽敬老金，今年中決定納入排富條款，經議會通過後，百歲人瑞每人可領一萬元，65歲以上一般年長者則為1000元；今年百歲以上人瑞比去年多22人、共145人。

近來縣內傳出有人瑞向家屬抱怨遲遲等不到敬老金，甚至有人在重陽餐會、往溪頭的專車上耳語傳言指，不只敬老金縮水，連長青福利卡每月千元補助，都將面臨腰斬，恐剩下500元，令長輩們人心惶惶。

社會處長王蘭心表示，每年都會舉辦高齡同學會，許多健康的百歲人瑞年年出席，今年餐會定在重陽節前一天，實際上並未比往年晚，明年不排除再提前舉辦，其餘百歲以上敬老金都會在重陽節前，陸續由縣長或一級局處長搭配鄉鎮長親送到府。

因財政問題嚴峻，彰化縣縣長王惠美多次指示縣府官員開源節流、把錢花在刀口上，為了不債留子孫，才決定排富，彰化縣65歲以上長者20多萬人，總計可省下4億多元，十分可觀。

王蘭心強調，其餘社福預算照舊，包括每年的生育補助每胎3萬元、長青福利卡也維持每人每月1000元，通通沒變，老人假牙補助今年進入第三年，每年編列2億元經費，到今年9月底補助截止，有2482人受惠，還剩餘1億餘元。

(中時 )