美國活力海事工業（Vigor Marine）贏得了一份2.545億美元的合約，授權升級2艘神盾巡洋艦，分別是長津號(USS Chosin,CG-65)，和聖喬治角號(USS St. George Cape,CG-71)。這兩艘神盾艦都已接近30年。

防衛世界(Defense World)，提康德羅加級飛彈巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)，是美國海軍第一種帶有神盾戰系的作戰艦，除了最初的5艘(沒有垂直發射系統)已經退役之外，其他的22艘仍在現役當中。

提級艦的滿載排水量9800噸，全長173公尺，具有4面SPY-1型被動式相位陣列雷達，可隨時偵測300公里內的超過200個空中與水面目標，主要武裝是122具Mk41垂直發射器，可安裝標準2型/3型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈、先進海麻雀飛彈等等武裝，另有SQS-53 被動聲納，是一種防空、制海、反潛的多功能軍艦，是美國海軍目前唯一的巡洋艦，也是當之無愧的絕對主力。

不過近年已有艦體老化與設備需更新的問題，在1980年代，當時的美國軍艦都是艦體為鋼製，上層結構為鋁合金，鋁合金雖然堅固輕巧，卻容易金屬疲勞，因此到了阿利伯克級驅逐艦(Arleigh Burke class)設計時，就採用全艦體鋼製。

美國海軍曾思考提級巡洋艦的去留問題，是要建造新的巡洋艦來汰換?或是中期延壽性能提升來支持?最終選擇延壽多數提級巡洋艦的方案。

提康德羅加級的命名，多數是繼承美國上的歷史重要戰役名稱，特別具有歷史意義。比如CG -65長津號，是源自韓戰期間，1950年11月底的長津湖戰役；而CG-71聖喬治角號，是源自太平洋戰爭期間，1943年11月底的聖喬治角海戰。

(中時電子報)