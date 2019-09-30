「他山之石可以攻錯！」台中市政府為迎接捷運時代來臨將設置軌道基金，台中市議會法規委員會30日修正通過「台中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」草案，將比照台北市成立基金管理委員會；法規委員會也把鐵路高架化下方土地列入草案，要求向鐵路局爭取土地無償撥用。

交通局指出，台中捷運綠線將於明年底全線通車，捷運藍線正進行綜合規畫作業，市府為推展軌道系統規畫、建設、營運及辦理土地開發等相關事宜，訂定「台中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」草案；收入來源包括政府預算、軌道系統及其相關設施租金、回饋金及權利金、土地開發等收入。

市議會法規委員會30日審查相關草案。交通局長葉昭甫說，目前基金收入主要來自土地開發，預估綠線土地開發收入淨利為23億元，捷運藍線綜合規畫作業也畫設土開基地，淨利約在107億元左右。市議員朱元宏、江肇國等人指出，軌道基金規模龐大，應該設置基金管理委員會。

葉昭甫指出，交通局轄管的停車管理基金沒有成立基金管理委員會，所以循前例辦理；該局參考其他縣市，有些也沒設，如台北市有基金管理委員會，新北市則沒有。議員何敏誠說，軌道基金沒有納入鐵路高架化下方土地，草案內容太狹隘，雖然土地屬於鐵路局，市府應該向中央爭取無償撥用，並活化土地導入商業機能。

法規委員會召集人市議員李中表示，綜合各議員意見，決定增列條文，市府應設置基金管理委員會，並將鐵路高架化下方土地列入基金適用範圍，「台中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」草案獲得修正通過，將送大會進行審議後實施。

(中時 )