揮別武漢女網賽止步8強的傷痛，寶島姊妹檔女雙組合詹詠然/詹皓晴本周挑戰WTA北京公開賽，女雙首輪面對大陸組合段瑩瑩/鄭賽賽，雙詹沒有遇到太多麻煩，63分鐘就以6比1、6比1收下勝利。

第一盤詹詠然/詹皓晴連保帶破，很快就取得局數5比0絕對領先，原本有機會讓對手「吞鴨蛋」，不過第6局在40：0領先、握有3個盤末點的優勢下，被對手追到40：40「丟士」，跟著讓段瑩瑩/鄭賽賽首度拿到局數，不過雙詹下一局很快就保發並收下第一盤。

第二盤段瑩瑩/鄭賽賽先辛苦地保住發球局，1比0首度取得局數領先，第2局更出現破發點，但詹詠然/詹皓晴化解3個局末點而保發，帶著這股氣勢連下5局鎖定勝利。

北京公開賽為ATP、WTA共站賽事，女子組總獎金828.5萬美元（約2.59億台幣），雙詹是大會女雙第6種子，將和日本組合青山修子/柴原瑛菜爭搶8強席次，寶島一姐謝淑薇雖然女單64強就落敗，但繼續和捷克好有史崔可娃（Barbora Strycova）搭檔女雙，兩人是大會頭號種子，首輪輪空。

(中時電子報)