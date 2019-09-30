因應潮流，今日還當場呈現台電工程車開箱。（嘉義地檢署提供／張毓翎嘉義傳真）

台南檢察分署檢察長張清雲（右四）、嘉義地檢署檢察長繆卓然（右三）、台電嘉義區營業處長黃肇祥（左四）及嘉義市警察局長張樹德（右二）等人共同宣布打擊竊電、查緝賄選。（張毓翎攝）

嘉義地檢署與台灣電力公司嘉義區營業處共同於昨日上午在台電嘉義區處配電中心舉行「點亮嘉義 守護公益－打擊竊電 查緝賄選」活動，會中除了有各單位首長宣講外，現場還以近日最夯「真人開箱」視角呈現台電員工配電搶修的設備，藉此宣傳活動理念，拉近與民眾的距離。

今日由台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲、嘉義地檢署檢察長繆卓然、台電嘉義區營業處長黃肇祥、法務部行政執行署嘉義分署長林弘政、嘉義市政風處長葉鴻銘、嘉義市警察局長張樹德及嘉義市調查站副主任葉琇屏等單位首長出席，向現場辛苦的台電基層員工致敬，並宣示打擊竊電、查緝賄選之決心。

繆卓然指出，在嘉義地區檢、警、廉與台電之跨域合作已有豐富經驗，2016年1月至今年9月由嘉檢指揮聯合查緝的之竊電案件共82案，偵查起訴127人、執行有罪87人，去年還查緝到東石鄉有名黃姓男子架設比特幣挖礦機房，而改造電表，竊電將近7000萬元，顯示竊電已朝企業化經營。

「燈亮之處，就有我們的力量」黃肇祥表示，違規用電手法層出不窮，從裝設電阻器、電感器及遙控器，再到破壞封印鎖、折彎計量蝸桿、拔除電表內部線路等，因此同仁近期研發「開發可移動式雙面電表牆」，不僅提升智慧電表程式安裝效率，還能協助查察違規用電。

此外，繆卓然也提到，去年雖然嘉檢調查賄績效名列前茅，但也說明嘉義地區選風仍有改善空間，故因應明年選舉，嘉檢也將成立科技偵查指揮中心，加強查賄。

(中時 )