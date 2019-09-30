鍾小平搖著「郭台銘盟軍」大旗加入戰局，有人認為是衝著挺韓大將洪孟楷而來。(吳亮賢攝)

退出國民黨的台北市議員鍾小平今(30)日上午接受專訪時，表態投入新北第一選區立委選舉，將與國民黨洪孟楷、民進黨呂孫綾、時代力量張衞航及退警陳昭宏展開5人大亂鬥，對於鍾小平頂著「郭台銘盟軍」參戰，挺韓大將洪孟楷表示，「不管有誰加持、站台，最關鍵的因素還是候選人本身。」

鍾小平受訪時指出，自己是淡水石門老梅人，想要回家鄉服務，且新北第一選區是全台灣「郭柯聯盟」票最多的地方，只要拿到7成郭粉的票，立委就有可能選贏。

但鍾小平搖著「郭台銘盟軍」大旗加入戰局，也有人認為是衝著挺韓大將洪孟楷而來，對此洪孟楷表示，候選人的基本條件以及過往的經歷，才是選民投票的關鍵，自己一直擔任國民黨發言人及文傳會義務副主委，唯一支持黨內提名人選，不曾針對單一候選人評論、批評，「遵守的是制度、尊重的是民意。」

洪孟楷說，不管最終立委選戰競爭者有誰，都會一本初衷，堅持為民服務的初心及誠信問政的原則，努力修煉自己，爭取選民的信任，「目標只有一個，就是砲口一致對外，監督現在的執政黨，下架無作為的立委。」

(中時 )