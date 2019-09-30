班鐵翔、Celine夫妻30日舉辦記者會還原前女友事件真相，班鐵翔透露自己遭前女友劉小姐勒索、惡意毀謗，他點出兩段感情沒有重疊，而且是前女友主動提出分手，事後卻糾纏不清，甚至發黑函讓他形象受損，錯失廣告及電影工作，粗估損失數百萬元，Celine也因受不了對方的惡意抹黑，從2016年到2019年5月幾度就醫精神科，心理壓力相當大，兩方目前民事訴訟至二審，纏訟三年。

班鐵翔遭前女友指控長期被金援，他無奈地說：「我跟她在一起時，每個月都拿生活費給她，所謂的金援，應該就是房子名字是她的吧，所以要去付水電費，但法院竟然不信我有給她生活費。」他難過強調，「跟她在一起的時候，每年對方父母、小孩的生日，我都會給紅包及壓歲錢，但她不承認，我也無法。」班鐵翔夫妻聘請2個法律事務所，共計5位律師大陣仗反擊。

班鐵翔（右）夫妻感情堅定。（班鐵翔提供）

Celine感性說：「我的個人感受上，等於我們還在熱戀中，就遭受他已分手的前女友攻擊，精神上當然會有折騰，我沒辦法享受新婚的愉悅。」記者會隔天剛好是班鐵翔生日，Celine秘密找來班家軍送卡片、蛋糕為丈夫慶生，班鐵翔許下心願，「第一個願望，希望2020總統大選能選出優秀候選人；第二個願望，希望我跟老婆能相守到老，此情不渝。」至於明天怎麼慶祝，Celine笑說：「我們會在家裡安靜度過，最近很需要一些安靜。」班鐵翔談到近況，透露新作《盲人律師》10月18日問市。

班鐵翔（左）感謝太太的生日驚喜。（班鐵翔提供）

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