米塔颱風來勢洶洶！米塔颱風目前強度為965百帕，近中心最大風速達每秒35公尺，七級風暴風半徑達180公里，中央氣象局課長羅雅尹表示，依現行預估，新北市與基隆市恐怕會出現11及至13級陣風，而台北市也會出現9至11級陣風。

米塔颱風中心位置目前在宜蘭的東南方約210公里的海面上，以每小時25公里的速度，向北北西前進，預估明天下午2點會在台北北方270公里的海面上。目前在宜蘭山區日雨量已達200毫米以上，蘇澳浪高也有5公尺高、10級陣風。

羅雅尹提醒，入夜之後北台灣風勢會明顯增強，預估6點至午夜12點在基隆市、新北市有11級至13級陣風的可能，而宜蘭也有機會達11級至12級陣風，而今晚至明天清晨，中南部沿海空曠地區也要留意陣風。

羅雅尹說，目前最新的預估路徑，仍是通過台灣東北端近海機率最高，中心是否會登陸仍要持續觀察，但無論是否登陸都將帶來強風驟雨。

越晚越有感「米塔」中颱急撲台 風雨將達顛峰民眾寸步難行

(中時 )