台中市環保局及新聞局合辦「台中環保藝術節」。（盧金足攝）

小小一個瓶蓋，也有無限個可能！2019台中市環保藝術節由曉明女中合作打造，以超過3萬個瓶蓋，與民眾拚成名為「台中．印象」的台中公園湖心亭，完成創作挑戰，傳遞愛護地球理念，成為環保亮點。

環保局及新聞局合辦「台中環保藝術節」，今年與台灣藝術家蔡潔莘合作，運用6萬個廢棄手機電路板的玻璃纖維，打造160公分高、展開手臂的「石虎抱抱」巨型裝置藝術品，石虎手抱發芽地球，吸引很多民眾拍照。

環保局長吳志超指出，全世界3C產品回收率低於16％，其餘廢棄物均當作垃圾送進焚化廠或掩埋場掩埋，對環境造成汙染，回收廢手機打造可愛石虎模型，盼喚起社會對資源回收與循環經濟的重視，響應環保、環抱地球。

曉明女中利用廢棄瓶蓋創作台中公園地標湖心亭，很多民眾響應動手參與，本來將被棄置的飲料瓶蓋，重新展現新生命，而且還賦予環保宣導任務，學生創意與藝術才華真不是「蓋」的！

(中時 )