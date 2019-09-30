芽米藝術幼兒園的小朋友來到三厝里希望資收站，聽里長伯黃俊銘講環保，一起開心合影。（黃國峰攝）

環保教育 三厝里幼兒來扎根

南屯區三厝里希望資收站，來了一群芽米藝術幼兒園的小朋友，里長黃俊銘當起環保講師，對小朋友說明地球只有一個，回去要告訴爺爺、奶奶、爸爸、媽媽，要好好幫忙保護，不要留給他們一個又髒又臭的地球，維護地球人人有責。

芽米藝術幼兒園的小朋友在執行長曾玉婷的帶領下，來到三厝里的希望資收站，里長伯黃俊銘介紹資收站可回收品的種類，這些家中原本要丟的「垃圾」如電池、光碟片、手機、充電器等，其實是可以拿到回收站秤重換點數，而這些點數可以換實用的生活日用品，所以省錢、還可做環保「垃圾」也可以變成錢。

小朋們也實際將手機、電池等投入相對應的回收桶，都表示回去要跟爸爸、媽媽介紹這種「最新」的賺錢方法，黃俊銘表示，透過這樣的方式，環保教育從小扎根，成效較好，另外由於各戶回收品其實不多，環保局推出「希望存摺」立意很好，經由累積換得點數，就可來里辦這裏換日常生活用品，這讓大家會有動力繼續做回收。

芽米藝術幼兒園執行長曾玉婷表示，地球是大家的，應該要共同維護，像很多電池、電器含汞、重金屬，在不知情的情況下被丟棄、或送焚化爐，很容易汙染我們的土地，所以孩子從小就該建立這樣的概念，繼而保護好環境，讓地球永續經營。

(中時 )