台南市一家建設公司10年來平均每年捐贈一部救護車給台南市消防局，30日已捐贈到第11部，捐贈者吳姓夫妻謙稱是秉持回饋社會，希望台南更平安，降低救護車使用機率，台南市消防局長李明峯稱讚兩人熱心公益。

白京建設公司自2009年起，連續10年每年起碼捐贈一部救護車給台南市消防局使用，每部救護車價格約260萬，10年來共捐出2326萬元，30日將第11部車贈給和緯消防分隊，李明峯代表台南市消防局向企業致謝。

白京建設公司總經理吳至宏與董事長陳蓉楨是夫妻，兩人謙稱捐救護車是希望回饋社會，雖然希望台南平安，不要常用到「它」，但只有需要，每部車就能發揮救人功能。

救護車普遍被認為是救人最直接的器材，台南市在民間踴躍捐贈下，消防局內的救護車數量尚稱充足，全市共有60部，每部車使用4到6年就退居二線裝備車，目前還有10幾部救護車排隊等待捐贈。

台南市消防局指出，有些救護車捐贈者會指定要捐贈的消防分隊，但該處的救護車仍可使用，就不會強行接受捐贈，會等到車輛老舊後，逐步換新。

(中時 )