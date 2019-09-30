台南市曾姓大二生透過網路認識女網友「琪琪」，兩人半夜聊天約定援交，懵懂的男大生給了個資後，又出現自稱女網友的男性親友，曾男驚嚇聽信對方恐嚇言辭，30日凌晨3時乖乖到超商準備買點數給對方，幸好超商員工及時發現，報警攔阻。

19歲的曾姓男大生29日晚上用手機通訊軟體與綽號「琪琪」的女網友認識，女方身材姣好、外型火辣，專在網路上聊天「釣魚」，她以援交為餌，讓單純的曾姓男大生說出住處與身分證等個資。

一度以為可以網約的曾男，卻接到自稱「女方的男性親友」電話，陌生男子以恐嚇方式，要脅曾男買遊戲點數取代遮羞費，否則要將曾男援交的事情公布並告知其家人。

曾男受到驚嚇，還把存摺內的3萬多存款拍照傳給對方，深夜跑到超商準備買點數給對方。

曾男凌晨買點數的舉動引起超商店員懷疑，一面詢問原因，一面報警，南門所警員鍾勝內趕到現場，告知男大生遇上的是典型的假交友、真詐財的詐騙手法，代替男大生接過電話喝斥歹徒，讓曾男內心如同吃了一顆定心丸，打消買點數的念頭，放心回家。

台南市警2分局表示，網路社群與通訊軟體不時會有美女要求男網友加入軟體聊天，暗示兼職援交，要求對方購買遊戲點數支付援交費，事實上假美女根本不會現身，這招通常讓許多個性單純的宅男網友上鉤。

(中時 )