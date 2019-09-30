設計師朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」融入設計，讓展區搖身一變成為熱情的設計超市。（林和生攝）

旅美設計師江孟芝以超市宣傳單為概念，將設計融入縣政宣傳。（林和生攝）

台灣設計展打造雲霄推車 秀縣政超市

2019台灣設計展將於10月5日正式開幕，屏東縣政府在台糖縣民公園打造全世界最大、最具屏東味的設計超市，並以文化路徑串連5大展區，展場布置陸續到位，宣告「超級南」設計超市正式啟動。

屏東縣長潘孟安指出，台灣設計展是全台最大規模的年度設計盛會，今年以特色產業、文化觀光、社會福利3大議題為核心，透過設計元素，打造超級屏東品牌，「讓越在地變得越國際」，期望這次展期刻寫一部屏東設計的歷史。

經濟部工業局主祕陳佩利也到展區搶先感受「超級南」氛圍，她驚艷地說，這個充滿屏東味的設計展，完全展現在地設計軟實力，希望民眾一起到場看看屏東設計能量，感受設計美好。

其中主展場於台糖縣民公園內占地面積2000坪的大型倉庫，由策展人朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」原汁原味呈現，環繞主展區的「超級假期」手推車裝置藝術，就像遊樂場裡的雲霄飛車一樣帶來歡樂，讓展區搖身一變成為熱情的設計超市。

搭配旅美設計師江孟芝將生硬的縣政成績單，以超市宣傳單方式一一呈現，透過設計巧思完整陳述近年來屏縣府的縣政規畫；她強調，這次台灣設計展在屏東舉辦，身為屏東人怎樣都要返鄉參與，「家鄉事一定要來幫忙」。

潘孟安說，設計展期間除有夜遊光體驗，周末更有超級市集、藝文表演、設計講座等精彩活動，加上今年國慶焰火也在屏東，邀請遊客安排好假期，秋遊屏東是最佳選擇。

(中時 )