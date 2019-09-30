夏天，美國威斯康辛州大草原的肥沃黑土上，一棟龐然大物正從玉米和大麥田中冒出頭來。

對支持者而言，這座就要成形的工廠不只是建築物，它的意義重大，代表美國製造業的重生、鐵鏽帶的復興，也讓人重新燃起希望，期盼藍領終能靠著生產線轉移，拿到中產生活的門票。

「華盛頓郵報」今天報導，美國總統川普先前參加鴻海威州廠動工時，拿著沾滿土的金鏟子說，這是「世界第八大奇景」。

它或許會是，或許不會是。鴻海屢次變更計畫，儘管他們仍信誓旦旦保證可達原先的就業目標，威州州長艾佛斯（Tony Evers）卻不認為其雇用數千員工的支票能夠兌現，專家也認為整體策略沒有太大意義。

經濟步履蹣跚，時而出現樂觀的成長預測，時而陷入黯淡的衰退恐懼，這座工廠與其代表的未來，也跟著擺盪不定。

鴻海工廠是威州的利多還是利空，就連本地人看法都非常分歧；大家都希望鴻海成功，但不是人人都對此堅信不移。

54歲的高檔禮品店老闆強斯敦（Tom Johnston）說：「這個地區迫切需要投資。這裡什麼都沒有了。」

強斯敦的店開在威州拉辛（Racine）蕭條的主街（Main Street）上，他不太認為鴻海會帶來救贖：「我衷心希望如此，但我想，這一切都是鬼扯。」

正對街的眼鏡店老闆布朗（Ken Brown）不這麼認為，他在威州住了幾十年，看著家鄉因工廠一間間撤離、商店關門、失業率飆升而繁華落盡，而他深信鴻海會改變一切。

活躍於共和黨地方政界的布朗說：「威州的拉辛曾是美國最佳出生地之一。」

「我期待會再變成那樣。」

鴻海起初目標遠大，後來諸多行為卻引來質疑聲浪。威斯康辛大學麥迪遜分校（University Wisconsin-Madison）經濟學家戴勒（Steven Deller）表示：「每幾個月就有不一樣的計畫，一開始是1萬3000個工作，現在可能是1000個，他們大幅縮減原本的計畫。」

禮品店老闆強斯敦說，鴻海投資案一直給他不切實際的感覺。「我們美國不製造電子產品」。

但支持者認為，改變才是重點。

拉辛郡郡長德拉格拉夫（Jonathan Delagrave）說：「我們真的有機會重新定義自己，我想，明年夏天，我們就會慶祝先進製造業回到美國，回到拉辛郡這裡。」

許多人也寧往好處想，靠時薪11美元工作養活自己和兩個小孩的哈尼卡特（Minisha Honeycutt）說：「每個月的狀況都是：『我這個月要付電費還是電話費？』」

遠處密西根湖（Lake Michigan）湛藍的湖水閃閃發亮，在主街等公車的哈尼卡特也夢想著，有一天，工廠開了，生活會跟著改善。

34歲的她說：「我不想再這樣過了，如果鴻海來了，給我機會，我就不會再這樣下去。」

(中央社)