鴻海創辦人郭台銘展開感恩之旅，不過日前在三創舉行的活動卻變成「韓黑大會」，還有郭粉社團揚言下架國民黨跟韓國瑜。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今受訪時表示遺憾，呼籲郭粉能理解郭台銘的想法，郭台銘一直都是中華民國派，目標也仍然是下架蔡政府，這種行為不要再繼續下去。

蔡沁瑜強調，對於郭粉的這些行為，郭台銘並不知情，對於這種不理性的行為，她也感到遺憾，如果真的支持郭台銘的人就會知道郭一直都是中華民國派，目標就是要下架蔡政府。她也強調，在感恩之旅他們也沒有呼籲支持者要投給誰，投票行為是理性的民主機制，絕對不去干涉。

對於有沒有可能名列台北市長柯文哲的民眾黨不分區第一位？蔡沁瑜表示，郭台銘正在享受無黨一身輕，不太會再去投入政黨成為不分區第一名，這不是他人生規劃的劇本，但如果民眾黨或是藍綠立委候選人與他理念一致，他會願意站台。

至於台北市議員鍾小平要去新北淡水參選立委，並自稱郭家軍。蔡沁瑜也解釋，鍾小平不算郭家軍，比較像是盟友，郭台銘日前去鍾小平母親告別式時，鍾當時有提到合掛看板的事，但郭台銘僅向他表示加油，並說會幫他站台。蔡沁瑜強調，目前唯一屬於郭家軍的只有要參選土城三峽立委的前立委李嘉進兒子李縉穎。

在跟民眾黨協調立委提名的部分，蔡沁瑜指出，目前還沒談到不分區，但區域立委是有的，就是提名李縉穎，不過提名並不會跟民眾黨有衝突，會討論誰有勝算。至於之前傳出蔡沁瑜跟另一個幕僚郭昕宜參選的事，蔡沁瑜說仍在考慮中。

(中時 )