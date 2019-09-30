台灣青年打擊樂家史孟航獲第17屆義大利國際打擊樂比賽木琴B組19-25歲級別亞軍。（摘自吳珮菁官方臉書／李欣恬台北傳真）

台灣青年打擊樂家黃晉韋獲第17屆義大利國際打擊樂比賽木琴C組26-32歲級別亞軍。（摘自吳珮菁官方臉書／李欣恬台北傳真）

台灣青年打擊樂家陳奕樺（右二），在第17屆義大利國際打擊樂比賽木琴A組18歲以下級別冠軍。左起為評審馬克．佛特、JI HYE JUNG，右一為評審吳珮菁。（摘自吳珮菁官方臉書／李欣恬台北傳真）

台灣打擊樂好手再傳捷報，在第17屆義大利國際打擊樂比賽拿下2冠軍、2亞軍好成績，包括青年打擊樂家李庭妮、史孟航，分別拿下木琴B組19-25歲級別冠軍和亞軍，陳奕樺拿下木琴A組18歲以下級別冠軍，以及黃晉韋拿下木琴C組26-32歲級別亞軍。

台灣擊樂家吳珮菁為今年評審之一，她表示來自全球的年輕世代演奏者，可說都讓人驚呼連連，評選過程中遇到自己的學生，她則是不參與評分，完全交由其他評審決定，「木琴B組冠軍李庭妮的演奏，不管是巴哈還是探戈曲目，她的藝術性獲得評審團『絕對的冠軍』評語，一致通過。」

李庭妮目前就讀北藝大管弦與擊樂研究所，過去曾在2016年拿下同一級別亞軍，2017年獲台灣國際打擊樂節木琴大賽冠軍。今年拿下亞軍的史孟航，目前同樣就讀北藝大管弦與擊樂研究所。

義大利國際打擊樂比賽由義大利打擊樂協會（Italy Percussive Arts Society）主辦，該協會是全球最大打擊樂組織「國際打擊樂藝術協會」（PAS）的分會。自2003年起舉辦國際打擊樂比賽，比賽可分為木琴組、鐵琴組、定音鼓組、小鼓組，並依年齡分為A組18歲以下級別、B組19-25歲級別以及C組26-32歲級別。今年各組評審名單包括鐵琴大師大衛．傅利曼、擊樂家馬克．佛特等，都名列其中。

吳珮菁表示，每個組別都必須和來自世界各地的好手切磋，可說競爭激烈，而台灣好手精湛的演奏技術，則是吸引當地觀眾關注。

據了解，陳奕樺就讀新北高中音樂班，3歲在朱宗慶打擊樂教學系統學習，現為傑優青少打擊樂團團員。黃晉韋就讀北藝大音樂系博士班，是朱宗慶打擊樂團2團員。過去曾在2016年獲得義大利網路擊樂重奏大賽第3名，2017年獲得台灣國際打擊樂大賽四重奏組第一名。

(中時 )